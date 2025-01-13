Андрей Пятов развелся: суд официально расторгнул 19-летний брак футболиста

Известный украинский футболист Андрей Пятов официально развелся с бывшей супругой Юлией.

Об этом свидетельствуют официальные документы из судебного реестра, которые рассмотрел "Главком". Печерский районный суд принял решение о расторжении брака Пятова с супругой Юлией. Пара была в законных отношениях 19 лет и воспитывает четверых детей.

Отмечается, что иск в учреждение подала Юлия Пятова осенью прошлого года. В заявлении говорилось, что супруги прекратили вести совместное хозяйство. В свою очередь, экс-избранница футболиста добавила, что в дальнейшем не намерена возобновлять отношения.

Андрей Пятов с семьей / Фото: instagram.com/piat30

К слову, суд рассматривал иск без присутствия Юлии и Андрея Пятова. Футболист лишь в письменном виде обратился в суд, чтобы их дело могли рассмотреть без него. Поэтому недавно суд постановил, что "стороны не ведут совместное хозяйство, не поддерживают брачно-семейные отношения и потеряли друг к другу чувство уважения и любви", поэтому больше статус супругов им не принадлежит.

Тем не менее, оба бывших партнера продолжают строить дружеские отношения ради детей. Поэтому время от времени они проводят время совместно с Миланой, Маей, Дашей и сыном Львом.

Напомним, недавно футболист Андрей Пятов признал себя виноватым в разводе и назвал причину.

Почему Андрей Пятов признал себя виновным в разводе после 19 лет брака? - ЖВЛ представляет

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