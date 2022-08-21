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Андрей Рыбак из "Холостячки-1" женился на девушке, с которой имел отношения во время проекта

Андрей Рыбак из "Холостячки-1" женился на девушке, с которой имел отношения во время проекта

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Андрей Рыбак из "Холостячки-1" женился на девушке, с которой имел отношения во время проекта

Свадьба Андрея Рыбака / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Участник шоу "Холостячка-1" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак распрощался с холостяцкой жизнью.

Так, участник первого сезона шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, лучший друг Александра Элларта Андрей Рыбак женился.

Избранницей Рыбака стала девушка по имени Алина. На странице в Instagram новоиспеченный муж поделился трогательным видео с их свадьбы. Влюбленные устроили камерный праздник на крыше пентхауса в Киеве, куда пригласили самых близких.

Среди присутствовавших были участники первого и второго сезонов "Холостячки" Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата. Вел торжественное событие коллега Рыбака, Андрей Чорновил.

Свадьба Андрея Рыбака / © instagram.com/aleksey_trygubenko
Свадьба Андрея Рыбака / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko
Свадьба Андрея Рыбака / © instagram.com/aleksey_trygubenko
Свадьба Андрея Рыбака / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko
Свадьба Андрея Рыбака / © instagram.com/aleksey_trygubenko
Свадьба Андрея Рыбака / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko
Свадьба Андрея Рыбака / © instagram.com/aleksey_trygubenko
Свадьба Андрея Рыбака / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Алина для важного события выбрала легкое белое платье, Андрей был в классическом черном костюме и белой рубашке:

"Лучший день! Лучшая жена!" – коротко прокомментировал видео со своей свадьбы Рыбак.

Как известно, Андрей Рыбак общался с Алиной еще до участия в проекте "Холостячка". Когда Рыбак пришел на шоу, он ухаживал за Ксенией Мишиной, делал подарки и даже признался Мишиной в любви. Но впоследствии выяснилось, что Рыбак продолжал поддерживать связь с Алиной. Узнав это, Мишина выгнала Андрея из проекта. После этого Рыбак возобновил отношения с Алиной, а 20 августа пара сыграла свадьбу.

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