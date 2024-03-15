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Андрей Рыбак впервые рассказал, как Александр Эллерт уехал из Украины во время войны

Андрей Рыбак впервые рассказал, как Александр Эллерт уехал из Украины во время войны

Александр Эллерт и Андрей Рыбак / Фото: instagram.com/rybak_sydney

По словам шоумена, его друг сделал это законно.

Украинский юморист и ведущий Андрей Рыбак впервые поделился, как его друг, шоумен Александр Эллерт в начале полномасштабной войны уехал из Украины.

Как известно, уже более двух лет Эллерт находится в Соединенных Штатах. Многие украинцы упрекали актера в том, что он покинул страну незаконно. Однако Рыбак подчеркнул, что Александр не убежал, а выехал по закону:

"Я не соглашаюсь со словом "бегство". Во-первых, он был здесь, и в начале полномасштабного вторжения он был в Украине. Он законно выехал. У него, кажется, что-то или астма, или большая проблема с дыханием. Это правда. Он, бывало, если пробегал и откуда-то возвращался, мы поднимались на 3-4 этаж домой, у него была такая хрипучая одышка. Он ничего с этим не делал. Продолжал курить. Я знаю, что у него есть все нужные документы, он законно выехал. Не так, типа, что я волонтер, поеду куплю дрон и не вернусь", — рассказал Рыбак в интервью "Слава+".

Александр Эллерт и Андрей Рыбак / © instagram.com/rybak_sydney
Александр Эллерт и Андрей Рыбак / Фото: instagram.com/rybak_sydney

Что касается моральной стороны поступка Эллерта, то Рыбак отметил, что не совсем понимает друга. Ведь он мог бы быть намного эффективнее здесь, в Украине:

"По поводу моральной точки зрения, типа, я уехал и не вернулся. Я, например, этого не понимаю. Не понимаю, потому что у него были другие идеи. Я ему говорил: "Давай что-то снимим на YouTube-канал". Это было после полномасштабного вторжения. Он сказал, что я не хочу этим заниматься. Хочу заниматься чем-то важным, чем-то серьезным, а не сидеть и фигню молоть. А потом, я смотрю сейчас, он продолжает стендап читать. Он, когда он уехал, продолжил снимать на YouTube, хотя он сказал, что я не хочу. Мне удивительно. Имея ресурс, будучи публичным человеком здесь, он мог бы делать это сейчас здесь. Причем не только создавать контент, но и помогать, делать какие-то сборы, могли сделать какой-то тур", – прокомментировал Рыбак.

Александр Эллерт и Андрей Рыбак / © instagram.com/rybak_sydney
Александр Эллерт и Андрей Рыбак / Фото: instagram.com/rybak_sydney

Напомним, ранее Александр Эллерт, отвечая на вопросы поклонников, подчеркнул, что во время полномасштабной войны не раз заезжал и уезжал из Украины. Также комик объяснил, почему не переходит на украинский язык.

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