Андрей Садовый откровенно описал свою жену: "Эмоциональная, но очень открытая"

Городской голова Львова Андрей Садовый поделился, какая его жена Екатерина.

Об этом говорится в проекте Натальи Островской "Дружина".

Так, в частности, Садовый отметил, что его избранница всегда помогает другим по зову сердца.

"Красивая, мудрая, эмоциональная, но очень открытая и она очень любит людей. Она всегда помогает, каждый день работает с переселенцами. Они совместно сделали маленький музыкальный коллектив, вместе песни поют, концерты дают, их приглашают на серьезные площадки. Они уже в театре Заньковецкой выступали. Постоянно она совместно с девушками, которые ждут своих мужчин, которые в плену. То есть она в разных группах и она это делает по зову своего сердца, а не потому, что ее просят", - сказал мэр Львова о любимой.

Дебютный выпуск проекта "Дружина" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖЕНЫ САДОВОГО: о сыновьях за рубежом, уколах красоты, бизнесе и начале войны

Напомним, супруга Садового вспомнила, каким подарком ее удивил любимый во время знакомства. Также она поделилась, кто хозяин в их доме.

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