Андрей Шевченко на редком фото показал, как выглядит его самый старший сын от жены-модели

Андрей Шевченко / © instagram.com/andriyshevchenko

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Президент Украинской ассоциации футбола и бывший футболист Андрей Шевченко показал редкое фото со своим самым старшим сыном Джорданом.

Семейным снимком спортсмен поделился в Instagram не просто так. Дело в том, что 29 октября Джордан отмечает день рождения. Первенцу Андрея Шевченко исполняется уже 22 года. Так что бывший футболист поздравил сына с праздником.

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В частности президент УАФ показал семейное фото. На снимке он позировал с улыбающимся Джорданом, который был в черном пиджаке и белой футболке, и с женой, американской моделью Кристен Пазик, которая одела платье в цветочный принт. Вместе с тем Андрей Шевченко адресовал первенцу теплые слова с поздравлениями.

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«С днем рождения, Джордан! Мы очень любим тебя!» — обратился к сыну бывший футболист.

Андрей Шевченко, Кристен Пазик и их сын / © instagram.com/andriyshevchenko

Отметим, Андрей Шевченко с июля 2004 года состоит в браке с американской моделью Кристен Пазик. Супруги воспитывают четверых сыновей — 22-летнего Джордана, 19-летнего Кристиана, 14-летнего Александра и 12-летнего Райдера-Габриэля.

Кстати, недавно Андрей Шевченко тоже делился семейным фото. Бывший футболист показал двух младших сыновей и рассказал о важном празднике в его семье.

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