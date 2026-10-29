ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
541
Время на прочтение
1 мин

Андрей Шевченко на редком фото показал, как выглядит его самый старший сын от жены-модели

Также спортсмен рассекретил важный праздник в семье.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / © instagram.com/andriyshevchenko

Президент Украинской ассоциации футбола и бывший футболист Андрей Шевченко показал редкое фото со своим самым старшим сыном Джорданом.

Семейным снимком спортсмен поделился в Instagram не просто так. Дело в том, что 29 октября Джордан отмечает день рождения. Первенцу Андрея Шевченко исполняется уже 22 года. Так что бывший футболист поздравил сына с праздником.

В частности президент УАФ показал семейное фото. На снимке он позировал с улыбающимся Джорданом, который был в черном пиджаке и белой футболке, и с женой, американской моделью Кристен Пазик, которая одела платье в цветочный принт. Вместе с тем Андрей Шевченко адресовал первенцу теплые слова с поздравлениями.

«С днем рождения, Джордан! Мы очень любим тебя!» — обратился к сыну бывший футболист.

Андрей Шевченко, Кристен Пазик и их сын / © instagram.com/andriyshevchenko

Андрей Шевченко, Кристен Пазик и их сын / © instagram.com/andriyshevchenko

Отметим, Андрей Шевченко с июля 2004 года состоит в браке с американской моделью Кристен Пазик. Супруги воспитывают четверых сыновей — 22-летнего Джордана, 19-летнего Кристиана, 14-летнего Александра и 12-летнего Райдера-Габриэля.

Кстати, недавно Андрей Шевченко тоже делился семейным фото. Бывший футболист показал двух младших сыновей и рассказал о важном празднике в его семье.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie