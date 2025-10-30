- Дата публикации
Андрей Шевченко показал редкое фото со старшим сыном-красавцем и поздравил его с 21-летием
Знаменитость сообщил о важном празднике в семье.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился трогательным поздравлением к своему первенцу — сыну Джордану, которому исполнился 21 год.
В своем Instagram звезда опубликовал совместное селфи с именинником и коротко подписал: "С 21-летием тебя, Джордан! Любим тебя!".
Его жена — модель Кристен Пазик — также не оставила парня без внимания. Она поздравила сына поделившись семейной фотографией с отдыха.
Джордана также начали поздравлять поклонники звездной семьи. Юзеры написали множество теплых и приятных слов в адрес именинника.
С днем рождения!
С днем рождения, Джордан! 21 — самое время для больших свершений..
Джордан, сияй и всегда будь с улыбкой! Ты — юноша-солнышко!
К слову, Джордан Шевченко учится в Йельском университете — одном из самых престижных в США. Юноша изучает экономику, украинский язык и историю, волонтерит, а также участвует в международных событиях, связанных с поддержкой Украины. В частности, недавно он присоединился к сессии Генассамблеи ООН, посвященной нашему государству.
Старший сын Шевченко родился в Италии, когда его отец играл за "Милан". Впоследствии семья переехала в Лондон, где футболист подписал контракт с "Челси". Сейчас Джордан живет в США, на родине матери, однако всегда тепло говорит об Украине.
