Андрей Шевченко показал редкое фото со старшим сыном-красавцем и поздравил его с 21-летием

Андрей Шевченко / © facebook.com/shevaofficial

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился трогательным поздравлением к своему первенцу — сыну Джордану, которому исполнился 21 год.

В своем Instagram звезда опубликовал совместное селфи с именинником и коротко подписал: "С 21-летием тебя, Джордан! Любим тебя!".

Пост Андрея Шевченко / © instagram.com/andriyshevchenko

Его жена — модель Кристен Пазик — также не оставила парня без внимания. Она поздравила сына поделившись семейной фотографией с отдыха.

Пост Кристен Пазик / © instagram.com/kristenpazik

Джордана также начали поздравлять поклонники звездной семьи. Юзеры написали множество теплых и приятных слов в адрес именинника.

С днем рождения!

С днем рождения, Джордан! 21 — самое время для больших свершений..

Джордан, сияй и всегда будь с улыбкой! Ты — юноша-солнышко!

К слову, Джордан Шевченко учится в Йельском университете — одном из самых престижных в США. Юноша изучает экономику, украинский язык и историю, волонтерит, а также участвует в международных событиях, связанных с поддержкой Украины. В частности, недавно он присоединился к сессии Генассамблеи ООН, посвященной нашему государству.

Старший сын Шевченко родился в Италии, когда его отец играл за "Милан". Впоследствии семья переехала в Лондон, где футболист подписал контракт с "Челси". Сейчас Джордан живет в США, на родине матери, однако всегда тепло говорит об Украине.

