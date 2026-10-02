Андрей Шевченко показал сразу двух сыновей от жены-модели и рассекретил важный праздник в семье

Андрей Шевченко с женой / © instagram.com/andriyshevchenko

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Президент Украинской ассоциации футбола и бывший футболист Андрей Шевченко показал сразу двух сыновей от жены, американской модели Кристен Пазик.

Как оказалось, в семье знаменитости важная дата. Не успел Андрей Шевченко отпраздновать свой день рождения, как именины встречает его сын Александр. Парню исполняется уже 14 лет.

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Андрей Шевченко в Instagram опубликовал их общее фото. На снимке изображен бывший футболист, а рядом с ним его сыновья Александр и самый младший Райдер-Габриэль, которому 12 лет. На фото можно заметить, как выглядят младшие дети Андрея Шевченко. Также спортсмен адресовал Александру теплые слова с поздравлениями.

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Андрей Шевченко с младшими сыновьями / © instagram.com/andriyshevchenko

«Тебе четырнадцать! Люблю тебя и очень тобой горжусь, Александр! С днем ​​рождения!» — поздравил сына с 14-летием бывший футболист.

Отметим, Андрей Шевченко с 14 июля 2003 года проживает в браке с американской моделью Кристен Пазик. Супруги воспитывают четырех сыновей — 21-летнего Джордана, 19-летнего Кристиана, 14-летнего Александра и 12-летнего Райдера-Габриэля.

Напомним, недавно Андрей Шевченко праздновал день рождения. В честь важной даты жена бывшего футболиста эмоционально обратилась к нему и показала, каким он был в молодости.

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