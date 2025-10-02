- Дата публикации
Андрей Шевченко поздравил сына-красавца с 13-летием и показал, как он заметно подрос
Спортсмен поделился теплой фотографией по отдыху.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился с поклонниками особым семейным событием.
Сегодня, 1 октября, его сын Александер отметил 13-й день рождения. По этому случаю Шевченко опубликовал в Instagram фотографию, где позирует с именинником и его младшим братом Райдером-Габриэлем на фоне моря.
"С днем рождения, Александр. Мы любим тебя", - лаконично обратился к сыну знаменитость.
Фаны сразу же засыпали семью приветствиями и пожеланиями парню счастливого детства. Поклонники звездного отца выражали восхищение большой семьей и писали теплые слова имениннику.
Напомним, совсем недавно у Андрея Шевченко также был свой праздник — 29 сентября ему исполнилось 49 лет. Для бывшего футболиста октябрь начался сразу с нескольких важных событий в семейном календаре.