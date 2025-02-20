Андрей Шевченко впервые за долгое время показался с мамой и поздравил ее с особенным праздником

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко сообщил об особенном празднике в его семье.

Мама бывшего футболиста – Любовь Николаевна – отмечает день рождения. Поэтому в своем Facebook Андрей Шевченко посвятил родному человеку поздравительный пост. Спортсмен опубликовал их редкое фото. Снимок был сделан во дворе. Они в праздничных нарядах позировали друг возле друга перед объективом фотокамеры, а Шевченко нежно обнимал маму за плечи.

Кроме того, бывший футболист адресовал Любови Николаевне теплые слова с пожеланиями и поздравлениями. Также спортсмен поблагодарил родного человека за все, что она для него сделала.

Андрей Шевченко с мамой / Фото: facebook.com/shevaofficial

"Дорогая моя мамочка, с днем рождения! Спасибо за все, любим тебя", — обратился к маме бывший футболист.

Напомним, недавно певец Дзидзьо поздравлял маму с днем рождения. Артист также показывал редкую фотографию с родным человеком. Кадр был сделан в прошлом году в Киеве, когда мама исполнителя приезжала в Украину из Португалии.

Читайте также: