Андрея Джеджулу упрекнули, что он во время войны возвращает детей в Украину: 15-летний сын ответил

Даниэль объяснил, почему впервые за два года приехал в Украину.

Украинский телеведущий Андрей Джеджула поделился радостной новостью, что к нему в Украину приехал сын от певицы Санты Димопулос – Даниэль.

Об этом шоумен рассказал в своем Instagram. В частности, Джеджула опубликовал кадры, на которых показал, как с Даниэлем готовит ужин. Как отметил ведущий, к нему приехал сын. По его словам, Даниэля не было у Украины уже два года.

"Неделю с вами не общалась, на это много причин. Первая из них, самая главная, — здесь есть один парень, который два года не был в Украине", — поделился шоумен.

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Многие пользователи поздравили Джеджулу, что он наконец-то встретился с сыном. Однако некоторые юзеры упрекнули ведущего, что тот во время войны возвращает детей в Украину, мол, в стране сейчас опасно, так что если есть возможность находиться за границей, то лучше ею воспользоваться: "Честно говоря, я не понимаю, когда можно детям быть как можно дальше от этого ужаса, привезти их в Украину…".

За отца вступился сам Даниэль. 15-летний парень объяснил, что никто его не заставлял приезжать, а он сам захотел встретиться с отцом: "Я сам захотел приехать, успокойтесь".

Комментарии под постом Андрея Джеджулы / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула также добавил, что в Украине Даниэля ждет немало дел. В частности, юноше нужно получить паспорт и пройти медосмотр в больнице.

Напомним, недавно Андрей Джедула выиграл суд по делу по поводу опеки над дочерью от экс-жены Юлии Леус. Однако блогерша была возмущена судебным решением, она раскритиковала шоумена и обвинила его в том, что он не беспокоится о судьбе маленькой Адель. Джеджула не стал молчать и гневно ответил бывшей.

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