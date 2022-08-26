Андрея Хлывнюка в Варшаве дети умилили трогательным исполнением "Ой у лузі червона калина…"

На время Андрей Хлывнюк оставил службу в рядах ВСУ и отправился в небольшой тур по европейским странам.

В Варшаве исполнителя ждала неожиданная встреча с маленькими поклонниками. Они встретились с музыкантом посреди улицы. Видео с детьми лидер группы "Бумбокс" обнародовал в своих сториз в Instagram.

Андрей Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Юные фаны не упустили возможности спеть для Андрея песню, которая уже стала легендарной среди украинцев – "Ой у лузі червона калина…". Певец искренне улыбался и внимательно слушал маленьких украинцев, опустившись на корточки. Небольшое выступление завершилось аплодисментами и возгласом "Браво!" от Хлывнюка.

Андрей Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Впереди у группы "Бумбокс" еще несколько выступлений в Европе. Кроме Варшавы, Хлывнюка с коллективом будут ждать в Праге и Вене. Также певец планирует небольшой музыкальный тур по Европе в октябре.

Напомним, недавно Андрей Хлывнюк показал поклонникам, как возвращался с боевой задачи на передовой.

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