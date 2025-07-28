Андрея Хлывнюка обвинили во лжи о службе: лидер "Бумбокса" мастерски ответил критикам

Андрей Хлывнюк / © instagram.com/andriihorolski

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Украинского музыканта, фронтмена группы "Бумбокс" и военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Хлывнюка неожиданно захейтили в Сети.

Причиной стал абсурдный и оскорбительный упрек, что якобы артист в Киеве "разъезжает по мирному городу на военном пикапе" и "наслаждается жизнью", пока другие вынуждены донатить на технику для фронта. Это гневное заявление вместе с соответствующими кадрами опубликовал один из пользователей Threads, намекнув, что якобы музыкант использует военное авто не по назначению.

"Здесь на днях видели Андрея Хлывнюка из "Бумбокс". Он разъезжал по городу на военном пикапе и чилил себе файно. А вы скидывайтесь, дорогие друзья, на пикапы, потому что еще многим "Хлывнюкам" надо заряженная тачила баб катать", — саркастически написал автор.

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Андрей Хлывнюк

Подобный упрек не остался незамеченным — тысячи пользователей стали на защиту Хлывнюка. Ведь он не только музыкант, но и военный, который служит в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. Артист воевал в Ирпене, на Херсонском направлении и в других горячих точках. В то же время в комментариях выяснилось, что автомобиль, который вызвал возмущение у комментаторов, вообще не принадлежит армии. Это пикап продюсера группы "Бумбокс" — Алексея Согомонова. Его еще до полномасштабной войны можно было увидеть в клипе "Рок-н-ролл". Сам Согомонов, кстати, также служит в рядах

Пост об Андрее Хлывнюке

"Этот автомобиль — личное авто Алексея Согомонова. Он на эту машину заработал сам и переоборудовал ее. И только он может сказать, кто и куда на его машине ездит, учитывая дружеские отношения Хлывнюка и Согомонова" — возмутился другой пользователь.

Не остался в стороне и сам Андрей. В ответ на типичные обвинения — "едет мирным городом и пиарится", "у него концерты — где он там воюет", "попел и уже герой" — военный показался в форме и ответил строками Кобзаря: "Не так тії вороги, як добрії люди".

Сторис Андрея Хлывнюка

Напомним, недавно победительница "Холостяка-13" Инна Белень оказалась в эпицентре взрывов в Харькове и рассказала о последствиях.

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