Андрею Беднякову – 37: жена шоумена показала его эротическое фото

Украинский шоумен и ведущий Андрей Бедняков отметил день рождения.

Звезде исполнилось 37 лет. По этому случаю жена Беднякова, актриса Анастасия Короткая, забавно поздравила его с днем рождения.

В семье Беднякова и Короткой есть традиция — каждый год они поздравляют друг друга серией компрометирующих и не слишком удачных снимков. В Instagram Анастасия разместила фотографии, где ее возлюбленный позирует с детьми, а также показала, как выглядел Бедняков в детстве. Даже поделилась с фанами пикантной фотографией своего мужа, где он предстал полностью обнаженным:

"Наконец-то я нашла компрометирующие фото и видео этого зайчика, которые показывают твое, Андрей, реальное лицо! Пусть все знают, какой ты на самом деле. C днем рождения! Кстати, если листнуть последнее фото, можно увидеть голого Андрюшу", — подписала фотографии с мужем Короткая.

Жена Андрея Беднякова поздравила его с 37-летием / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Андрей Бедняков в детстве / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

В свою очередь поклонники супругов присоединились к поздравлениям и признались, что в восторге от семьи Беднякова и Короткой:

Последнее фото – топ. Я так люблю ваши с мужем посты с днем рождения, это всегда интригующие фото

Я только хотела написать, что вы выбрали слишком нежные фото, потому что Андрей выбирает топовые. Но последнее фото все уравновесило

Обожаю чувство юмора вашей семьи! Веселые родители, веселые и счастливые дети!

Андрей Бедняков с сыном / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Жена Андрея Беднякова поздравила его с 37-летием / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Жена Андрея Беднякова поздравила его с 37-летием / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Жена Андрея Беднякова поздравила его с 37-летием / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Напомним, на днях неузнаваемый Андрей Бедняков удивил, как выглядел в молодости с густой шевелюрой.

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