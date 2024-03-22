Андрею Беднякову – 37: жена шоумена показала его эротическое фото

Анастасия Короткая смешно поздравила мужа с днем рождения.
Украинский шоумен и ведущий Андрей Бедняков отметил день рождения.
Звезде исполнилось 37 лет. По этому случаю жена Беднякова, актриса Анастасия Короткая, забавно поздравила его с днем рождения.
В семье Беднякова и Короткой есть традиция — каждый год они поздравляют друг друга серией компрометирующих и не слишком удачных снимков. В Instagram Анастасия разместила фотографии, где ее возлюбленный позирует с детьми, а также показала, как выглядел Бедняков в детстве. Даже поделилась с фанами пикантной фотографией своего мужа, где он предстал полностью обнаженным:
"Наконец-то я нашла компрометирующие фото и видео этого зайчика, которые показывают твое, Андрей, реальное лицо! Пусть все знают, какой ты на самом деле. C днем рождения! Кстати, если листнуть последнее фото, можно увидеть голого Андрюшу", — подписала фотографии с мужем Короткая.
В свою очередь поклонники супругов присоединились к поздравлениям и признались, что в восторге от семьи Беднякова и Короткой:
- Последнее фото – топ. Я так люблю ваши с мужем посты с днем рождения, это всегда интригующие фото
- Я только хотела написать, что вы выбрали слишком нежные фото, потому что Андрей выбирает топовые. Но последнее фото все уравновесило
- Обожаю чувство юмора вашей семьи! Веселые родители, веселые и счастливые дети!
Напомним, на днях неузнаваемый Андрей Бедняков удивил, как выглядел в молодости с густой шевелюрой.
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