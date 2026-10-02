Андрей Данилко (Верка Сердючка)

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Украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает в легендарном образе артистки Верки Сердючки, празднует день рождения.

2 октября звезде исполняется 53 года, из которых он уже почти 30 ярко сияет на сцене. Сначала шоумен начинал свой карьерный путь как юморист, затем появился легендарный образ Верки Сердючки, а потом пошло телевидение, песни, концерты и гастроли.

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По случаю дня рождения Андрея Данилко редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о жизненном пути артиста. Предлагаем узнать, каким он был до популярности, как к нему пришел безумный успех и что известно о его личной жизни.

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Верка Сердючка (Андрей Данилко)

Детство и юность Андрея Данилко: каким он был до популярности

Андрей Данилко родился 2 октября 1973 в городе Полтава. Отец будущего артиста был водителем, а мама работала на заводе. Когда Андрею Данилко было всего семь лет, его отца не стало. Мужчина умер от рака. Воспитанием и финансовым обеспечением детей, у шоумена еще старшая сестра, занималась мама. Женщине пришлось много работать, чтобы покрывать все расходы. Так что семья в целом жила довольно скромно.

Андрей Данилко с мамой в детстве

Андрей Данилко получал образование в полтавской средней школе номер 27. Учеба давалась ему нелегко. Однако еще в юности стали проявляться его артистические способности. Шоумен был капитаном школьной команды КВН. Кроме того, Андрей Данилко учился в художественной школе и посещал театральную студию.

Андрей Данилко в детстве / © instagram.com/v_serduchka

После школы шоумен попытался получить творческое образование. Он подал документы на поступление в Полтавское музыкальное училище им. М. В. Лысенко, но не прошел по творческому конкурсу. Наконец, чтобы получить образование, Андрей Данилко стал учиться в полтавском ПТУ на кассира-продавца.

Андрей Данилко в молодости

Вместе с тем, шоумен не покинул юмор. Он попал в команду КВН своего училища, где развлекал миниатюрами о хамской, но харизматичной женщине-продавщице. Впоследствии Данилко добился успеха, когда продемонстрировал самостоятельные номера — «Проводница» и «Столовая».

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Андрей Данилко в молодости

Первые шаги Андрея Данилко на сцене: как родился образ Верки Сердючки и тайна ее имени

Когда Андрей Данилко выступал в КВН, то понял, что зрители одобрительно реагируют на его сценки в образе эксцентричных женщин. Наконец, продавщица Галя трансформировалась в проводницу.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки / © УНИАН

Считается, что в 1991 году произошло первое появление Верки Сердючки. Официальное представление на сцене произошло в 1993 году на фестивале «Юморина», где Андрей Данилко с триумфом победил и выиграл гастрольную поездку.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки / © facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Кстати, шоумен не скрывал, как придумал имя Верка Сердючка. Артист, когда учился в школе, был влюблен в одноклассницу Аню Сердюк. Он пообещал девушке, что сделает ее имя известным. Поэтому, когда придумывал фамилию для сцены, артист немного изменил Сердюк на более колоритную Сердючку. А вот имя шоумен подобрал такое, которое идеально подходило бы проводнице. Так и образовалась Верка Сердючка.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки / © facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Безумная популярность Верки Сердючки: работа на телевидении, переезд в Киев и первые песни

К Андрею Данилко постепенно приходила популярность. Он активно радовал юмористическими номерами, стал появляться на телевидении. Одна из компаний вообще сняла рекламный ролик с Веркой Сердючкой, который принес безумную славу. Наконец, в 1995 году Андрей Данилко переезжает в Киев.

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Андрей Данилко в образе Верки Сердючки / © facebook.com/VerkaSerduchka.Official

В 1996 году шоумен начинает сотрудничество с продюсером Юрием Никитиным. Верка Сердючка запела. В общем, за годы деятельности вышло немало песен артистки, которые стали очень популярными и полюбились слушателям. Даже с годами они не теряют прослушиваний.

Верка Сердючка и Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

В 1997 году Верка Сердючка стала ведущей. Она вела развлекательную программу «СВ-шоу», которая выходила на канале 1+1. Проект пользовался большой популярностью, а образ проводницы надолго запомнился зрителям.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки / © facebook.com/VerkaSerduchka.Official

В общем, Верка Сердючка активно выпускала песни, давала концерты, ездила с гастролями, получала народную славу, снималась в мюзиклах. Наконец, в 2003 году Андрей Данилко получил звание заслуженного артиста Украины.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки

Участие в «Евровидении»: как Верка Сердючка стала феноменом конкурса и покорила Европу

Верка Сердючка в 2007 году представляла Украину на «Евровидении». Артистка покоряла музыкальную сцену конкурса песней Dancing Lasha Tumbai. Выступление Верки Сердючки стало настоящим триумфом. Исполнительница хоть и заняла второе место, но вместе с тем завоевала титул иконы конкурса.

Верка Сердючка на «Евровидении-2007» / © Associated Press

Как оказалось, Верка Сердючка очень по душе европейцам. С того времени певица неоднократно возвращалась на конкурс как приглашенная артистка. Хотя прошло уже много лет, но выступлением Андрея Данилко восхищаются до сих пор.

Верка Сердючка на «Евровидении-2026»

Участие в «Евровидении» принесло Верке Сердючке международное признание. Артистка 2015 даже сыграла саму себя в голливудском боевике «Шпионка».

Верка Сердючка на «Евровидении-2023» / © eurovision.tv

Что известно о личной жизни Андрея Данилко

Андрей Данилко ни разу не был в браке. Исполнитель шутил, что «женат на сцене». Шоумен признался, что свадьба и брак его не интересуют. Он пытался построить отношения, но эти попытки только оборачивались разбитым сердцем. Детей у Андрея Данилко тоже нет.

Андрей Данилко

Андрей Данилко сейчас: как изменилась его карьера во время войны, активная благотворительная деятельность и чем он занимается

Во время полномасштабной войны в Украине Андрей Данилко остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами. Осенью 2022 года артист даже продал Rolls-Royce, который когда-то принадлежал солисту группы Queen Фредди Меркьюри. Певец тогда получил за это 250 тысяч фунтов стерлингов, что на тот момент около 11 миллионов гривен. Все средства он отдал на строительство ультрасовременного реабилитационного центра, что занимается протезированием и реабилитацией раненых военных и гражданских.

Андрей Данилко / © личный архив

Артист и дальше дает концерты в образе Верки Сердючки. Правда, периодически исполнитель попадает в языковые скандалы, поскольку может исполнить русскоязычные песни из старого репертуара, за что сталкивается с критикой. Сам Андрей Данилко заявлял, что композиции не будет переводить, поскольку иначе они потеряют смысл, который он закладывал. Вместо этого шоумен заявил, что все его будущие песни будут исключительно украиноязычными. Более того, у певца уже даже готовый материал, однако он не спешит его выпускать.

Андрей Данилко

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, где сейчас звезда «Лиги смеха» Игорь Ласточкин. Предлагаем узнать, что известно о жене и сыне юмориста и как его изменила служба в рядах ВСУ.

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