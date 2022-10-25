Анджелина Джоли без макияжа и в лаконичном наряде посетила колледж старшей дочери Захары

Известная актриса Анджелина Джоли приехала в гости к своей дочери Захаре, которая в этом году поступила в колледж.

Звезда кино прогулялась по территории кампуса и познакомилась с новыми друзьями и преподавателями дочери. Они весело провели время и сделали много общих фотографий.

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Для прогулки с Захарой Анджелина выбрала лаконичный и стильный образ с черным лонгсливом, бежевым пальто, завязанным вокруг талии, и очками-авиаторами.

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Фотографии звезды во время визита в Джорджию моментально появились на фан-аккаунтах актрисы в социальных сетях, ведь поклонники не могли не упустить возможности сделать фото со звездой.

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Напомним, что 17-летняя приемная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Захара, в этом году стала студенткой и поступила в частный гуманитарный женский колледж в Атланте, штат Джорджия, — Spelman College. Учебное заведение считается лучшим афроамериканским колледжем в Америке.

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