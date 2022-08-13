Анджелина Джоли без макияжа в балахонистом наряде со слезами отправила дочь в колледж

Как заботливая мама Анджелина Джоли накануне встретилась с вице-президентом Колледжа Спелман Дэрил Голоман и лично привезла 17-летнюю дочь Захару в учебное заведение.

Позже в Сети появилось видео с актрисой, где она предстает в совершенно простом, как для всемирно известной звезды, образе. В колледж знаменитая мама приехала с хвостиком в черном балахонистом наряде – брюках и блузке и в босоножках на платформе.

В видео Джоли поделилась впечатлениями от того, что старшая дочь поступила в колледж:

"Я сейчас буду плакать… Я еще не плакала, держала себя в руках", – поделилась эмоциями Анджелина.

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Когда же ее спросили, "как это, быть мамой Спелман?" Джоли честно призналась: "Я счастлива, я очень счастлива". Видимо, звездная мама мечтала, чтобы ее дочь училась именно в этом колледже.

Отметим, что у Анджелины Джоли и ее экс-мужа Брэда Питта шестеро детей — сыновья Мэддокс, Пакс и Нокс. Дочери Захара, Шайло и Вивьен. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя только трое – Шайло, Нокс и Вивьен являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. В декабре 2005 года Питт подал документы на усыновление Мэддокса и Захары, и 19 января 2006 года калифорнийский суд удовлетворил его просьбу.

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