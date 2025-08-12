Анджелина Джоли готовится продавать свой исторический особняк: инсайдер объяснил, при чем тут Питт

Анджелина Джоли / © Associated Press

Реклама

Голливудская звезда Анджелина Джоли планирует распрощаться со своим роскошным домом в Лос-Анджелесе, который имеет интересное историческое прошлое.

По крайней мере так утверждает инсайдер в комментарии изданию People. По словам близко окружения Джоли, актриса намерена "выставить особняк на продажу" и рассматривает возможность переезда за пределы США. Ранее звезда говорила, что вынуждена была жить в Лос-Анджелесе только из-за соглашения об опеке над детьми с экс-супругом Брэдом Питтом.

"Джоли никогда не хотела жить в Лос-Анджелесе постоянно. У нее не было выбора из-за соглашения об опеке с Брэдом", — рассказал источник.

Реклама

Отметим, после восьмилетней судебной тяжбы звезды официально развелись в декабре 2024 года. Пара воспитывает шестерых детей: 24-летнего Мэддокса, 21-летнего Пакса, 20-летнюю Захару, 19-летнюю Шайло и 17-летних близнецов Нокса и Вивьен.

Анджелина Джоли с детьми / © Associated Press

Инсайдер утверждает, что Джоли планирует переехать сразу после того, как младшим близнецам исполнится 18 лет. Среди вариантов — несколько стран Европы и Азии. Еще в 2024 году звезда объясняла, что на такой шаг она пойдет ради большей приватности для потомков и семейного спокойствия: "Когда у вас большая семья, вы хотите, чтобы у них была безопасность и мир. Где-то в мире я находила человечность, которой здесь, в Лос-Анджелесе, мне не хватает".

К слову, исторический особняк Анджелина приобрела в 2017 году за 24,5 млн долларов, построенный еще в далеком 1913 году. Он насчитывает шесть спален, 10 ванных комнат и площадь более 1000 м². Когда-то по соседству с этим поместьем жил сам Чарли Чаплин.

Напомним, недавно актриса Дженнифер Энистон прокомментировала измену ее экс-супруга Брэда Питта с Анджелиной Джоли.