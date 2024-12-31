Анджелина Джоли и Брэд Питт через восемь лет официально развелись: как бывшие поделили имущество

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись.

Еще восемь лет назад артистка подала на развод с мужем, указав причиной "непримиримые разногласия". И вот наконец брак экс-супругов официально расторгли, о чем адвокаты Джоли сообщили изданию People. Бывшие влюбленные пришли к согласию в юридических вопросах и оформили развод 30 декабря.

"Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с мистером Питтом. Она и дети оставили все имущество, которое они делили с мистером Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на поиске мира и исцеления для своей семьи", — комментирует Джеймс Саймон, адвокат Джоли .

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

К слову, актеры много лет судились из-за опеки над детьми и раздела общего имущества. Ранее Брэд Питт отказался претендовать за право 50% попечительства. Теперь актер отдал все их с Анджелиной Джоли общее имущество в пользу детям и бывшей жены.

"Это лишь одна часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина истощена, но чувствует облегчение, что эта часть закончилась", — добавляет адвокат.

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Associated Press

Напомним, в настоящее время редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года. Ранее мы писали, кто из мировых и украинских звезд развелся в 2024-м.

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