Анджелина Джоли и Брэд Питт "помирились" после семи лет судебных споров

Бывшие голливудские супруги, Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец завершили все судебные споры.

После семи лет борьбы за опеку над детьми эксы все же пришли к компромиссу. Кроме того, Брэд и Анджелина смогли решить вопрос о праве собственности на винодельню Château Miraval во Франции, часть которой, по словам актера, его бывшая умышленно продала российскому олигарху.

Как сообщает издание In Touch Weekly, Джоли сама решила прекратить разборки с Питтом, ведь в какой-то момент просто рисковала разориться.

"Они потратили столько денег на эти судебные баталии, включая борьбу за опеку, и Энджи в конце концов могла разориться, поэтому было бы разумно сократить ее потери. Это огромная победа для Брэда", — сообщил журналистам инсайдер.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Как добавил инсайдер, переговоры для пары "были болезненными" . Ожидается, что Анджелина сохранит опеку над тремя несовершеннолетними детьми, но Брэд будет иметь право видеться с ними. Но в свою очередь актер должен будет возместить 250 миллионов долларов за полный контроль над Miraval.

"Тем не менее, он рассказывает друзьям, что действительно выиграл. Он потерял столько времени со своими детьми, но никогда не поздно восстановить эти отношения. По крайней мере, Miraval будет полностью его — и он наконец-то сможет жить дальше", — поделился инсайдер.

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта

Новость о разрыве самой известной пары Голливуда ошеломила мир 2016 года. Тогда актриса выступила с обвинениями в сторону своего мужа и заявила, что во время их семейного путешествия на частном самолете Питт выпил и был агрессивен к ней и детям. По словам Джоли, Питт вел себя грубо и применял физическую силу против нее, а также ударил их названного сына Мэддокса.

В сентябре того же года пара разошлась, а актриса попросила суд признать ее единственной опекуншей их шести детей. В апреле 2019 года Джоли и Питт официально развелись, но продолжили судиться из-за опеки над детьми и винодельню.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

В течение семи лет пара подавала иски друг на друга в суд. Джоли обвиняла Питта в издевательстве над детьми, в то время как он отрицал какие-либо насильственные действия в сторону потомков.

Напомним, что пара была вместе 11 лет, а официальный брак заключила только в 2014 году. Также Брэд и Анджелина имеют шесть общих детей — Меддокса, Пакса и Нокса, а также дочерей Захару, Шайло и Вивьен.

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Associated Press

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