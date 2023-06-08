Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос и озадачила небрежным видом

Голливудская актриса Анджелина Джоли показалась с новым цветом волос.

Так, на странице в Instagram известный французский бренд Chloé разместил свежее фото с Джоли, где она запечатлена во время работы. Модный дом Джоли Atelier Jolie начал сотрудничество с французским брендом. Фотография была сделана как раз во время рабочего момента.

Фаны обратили внимание на то, что Джоли освежила образ. Она вспомнила времена, когда была белокурой и свой темный цвет волос сменила на медовый оттенок. Также звезда немного подстригла волосы. Правда, также поклонники артистки обратили внимание, что она, вероятно, пока не успела присмотреть за своими прядями, ведь на фото они выглядят несколько небрежно.

Капсульная коллекция Джоли и Chloé держит акцент на вечерней одежде и вневременной эстетике, в ней присутствуют плавные силуэты и тактильные детали. Как отмечено в описании под коллекцией, она "была вдохновлена вещами из любимого гардероба Анджелины Джоли, которые она носит годами".

Ранее Анджелина Джоли была брюнеткой / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Анджелина Джоли показала поклонникам редкое фото, на котором изображена со своей мамой в довольно юном возрасте. Артистка рассказала, из-за чего ушла из жизни ее мама и призвала поклонниц вовремя делать обследование.

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