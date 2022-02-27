Анджелина Джоли, Мадонна и Арнольд Шварценеггер: мировые знаменитости поддержали украинцев

Артисты отреагировали на вторжение России в Украину.

24 февраля, в пять утра российские войска вторглись на территорию Украины.

На территории страны проходят боевые действия. В территориальную оборону ВС Украины вступают украинские знаменитости. Защищать Украину от оккупантов добровольцами пошли Андрей Хвыльнюк, Александр Ярмак, Игорь Кондратюк, Тарас Тополя.

Остальные украинские артисты поддерживают воинов. Мировые знаменитости в столь трудные для Украины времена также отреагировали на вторжение России в Украину.

Анджелина Джоли

Американская актриса одной из первых поддержала украинцев. Она написала, что вместе с коллегами из ООН по делам беженцев сосредоточена на том, чтобы помочь.

"Как и многие из вас, я молюсь о людях в Украине. Я вместе с моими коллегами сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека, перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о пострадавших и людей, которые начали бежать из дома в поисках безопасности. Пока непонятно, что будет дальше, но значение этого момента – для народа Украины и для международного верховенства права – невозможно переоценить", — написала актриса.

Анджелина Джоли поддержала Украину / instagram.com/angelinajolieofficial

Арнольд Шварценеггер

Голливудский актер также выразил слова поддержки украинцам. Он написал, что не специалист по внешней политике, поэтому не будет анализировать ситуацию. Впрочем, Шварценеггер отметил, что поддерживает украинцев.

"Мои мысли с украинским народом. Меня попросили сделать несколько интервью, но я считаю, что новости должны продолжать фокусироваться на происходящем на земле — о трагедии, которая сломала наши сердца, и мужество украинского народа, которое нас вдохновило. Я не специалист по внешней политике, поэтому оставлю анализ более умным людям, чем я. Я знаю, как это расти после войны, в оккупированной стране, и я знаю, что в войне и ее последствиях никто не побеждает. Все страдают. "Я разделяю ваше горе и надежду на мир. Вы вдохновляете меня своей храбростью и своей человечностью перед этим ужасом. Пусть благословит вас Бог", — написал Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер поддержал Украину / instagram.com/schwarzenegger

Майли Сайрус

Певица написала, что она была в шоке, когда узнала про вторжение России в Украину. Она убеждена, что эту войну нужно немедленно прекратить, ведь люди не должны гибнуть. Также Майли Сайрус написала, что поддерживает украинцев.

"В это утро было невыносимо просыпаться от известий о вторжении в Украину. Этот конфликт может привести к еще большему количеству смертей, еще одному кризису с беженцами, когда так много людей были вынуждены покинуть свои дома, и я солидарна со всеми пострадавшими в Украине от этого нападения, и с нашим мировым сообществом, которое призывает к немедленному прекращению этого насилия", — написала певица.

Майли Сайрус поддержала Украину

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Звездные супруги решили оказать благотворительную помощь. Они собирают миллион долларов для украинских беженцев. Они призвали своих фанатов со всего мира помочь украинцам.

"За 48 часов бесчисленное количество украинцев были вынуждены бежать из своих домов в соседние страны. Они нуждаются в защите", — написали супруги на своих страницах в Instagram.

Вера Фармига

Известная американская актриса родом из Украины не могла в стороне наблюдать за происходящим в стране, где она родилась. Вера призвала своих подписчиков приобщиться к сбору средств для украинцев. Также она разместила на своей странице в Instagram фото с изображением флага Украины, а под ним написала Гимн.

"Как вы можете поддержать Украину? Можете задонатить деньги", — написала актриса.

Миша Коллинз

Известный актер отметил, что у него не вкладывается в голове то, что люди в 2022 году могут воевать. Позже он опубликовал пост на украинском языке, где отметил, что поддерживает украинцев.

"Как это произошло, что в 2022 году человечество может придумать, как создать беспилотные автомобили и часы, которые измеряли бы уровень O2 в крови, но мы так и не поняли, как прекратить убивать друг друга в жестоких войнах? Украина, наши сердца разрываются за тебя. Мир стремится сделать все возможное, чтобы принести мир и автономию украинскому народу", — написал он на странице в Instagram.

Миша Коллинз поддержал Украину / instagram.com/misha

Мадонна

Певица поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, а Путина – сравнивает с Гитлером. Знаменитость написала, что бессмысленное и алчное вторжение России в Украину должно остановиться.

"Пожалуйста, отправьте гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, жизнь которых пострадала от этого кризиса именно в этот момент. Путин нарушил все действующие соглашения о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех! Не будем беспомощны, когда сталкиваемся с геополитическими действиями такого масштаба. Есть вещи, которые мы можем сделать", — написала певица.

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