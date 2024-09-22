У артистки есть парные татуировки и с другими детьми.
Голливудская актриса Анджелина Джоли набила с 16-летней дочерью от бывшего мужа Брэда Питта совместную татуировку.
В частности, на теле артистки и Вивьен теперь красуется надпись Stay Gold. Как поделилась Джоли, татуировка имеет особое для них значение. Они набили тату, когда вместе готовили бродвейский спектакль The Outsiders.
"Я набила Stay Gold вместе с моей дочерью Вив, когда работала над The Outsiders. Это тату много чего значит как для нас по отдельности, так и вместе", — поделилась артистка изданию CR Fashion Book.
Анджелина Джоли говорит, что татуировки связывают ее не только с Вивьен, но и с другими детьми. У артистки есть тату в виде птички, которую также набивали и другие наследники звезды.
"Есть также птичка, которая меня объединяет с некоторыми из моих детей, которая является личной для нас", — добавила звезда.
Напомним, в настоящее время Анджелина Джоли представляет фильм "Мария", где она сыграла главную роль. Во время премьеры фильма на кинофестивале TIFF в Канаде звезда Голливуда неожиданно засветилась с российским актером, который поддерживает аннексию Крыма и подыгрывает пропаганде РФ.
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