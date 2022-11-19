Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта с девушкой, младше его на 30 лет

Голливудская актриса Анджелина Джоли отреагировала на новые отношения экс-мужчины Брэда Питта с 29-летней фитнес-тренершей Инес де Рамон.

Пока весь Голливуд обсуждает недавнее свидание Питта с младшей на 30 лет девушкой, Джоли решила сосредоточиться на своих делах. Как сообщает инсайдер изданию Hollywood Life, Джоли не хочет обращать внимание на похождения бывшего мужа.

"У нее сейчас столько дел с детьми, что она просто не успевает по всем их расписаниям. Кроме того, ее работа по ООН по защите беженцев нуждается в постоянном внимании, ведь в мире так много людей в кризисе. Она очень занята, поэтому, когда речь идет о Брэде, если это не связано с их детьми или юридическими вопросами, она не уделяет этому время", — отметил инсайдер из окружения Джоли.

Отметим, что сейчас Анджелина Джоли и Брэд Питт встречаются преимущественно в суде. Ведь экс-супруги до сих пор не могут достичь компромисса по поводу опеки над детьми. Недавно звезда обвинила бывшего мужчину в семейном насилии. По словам Джоли, во время печально известного полета на частном самолете 2016 года Питт ударил одного из детей, а когда она пыталась вступиться за ребенка — Брэд травмировал и ее.

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