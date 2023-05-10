Анджелина Джоли поделилась архивным фото со своей мамой, где изображена совсем маленькой

Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась редким фото со своей мамой, американской актрисой Маршелин Бертран.

На странице в Instagram артистка разместила архивное фото, на котором ее мама изображена в молодости, а сама Анджелина еще совсем маленькой. На фото Джоли в детстве позирует в белом платье и в соломенной шляпке.

Как рассказала под снимком Анджелина, 9 мая ее маме исполнилось бы 73 года. После длительной борьбы с раком Маршелин Бертран ушла из жизни 27 января 2007 года.

Анджелина Джоли с мамой / Фото: instagram.com/angelinajolie

"Она умерла 15 лет назад после долгой борьбы с раком груди и яичников. В июне мне будет месяц от возраста, когда ей поставили диагноз. У меня были профилактические операции, чтобы попытаться снизить шансы, но я продолжаю проходить проверки. Моя мама любила Хендрикса. И всегда подписывала свои письма Kiss the Sky — это приобрело новый смысл после того, как она умерла. Отправляю свою любовь тем, кто также потерял близких, и силы тем, кто в этот момент борется за свою жизнь и жизнь тех, кого любит. А другим женщинам: пожалуйста, найдите время, чтобы позаботиться о себе и пройти маммографию, анализы крови или УЗИ, особенно если у вас есть семейная история рака", — написала под фото Джоли.

Отметим, что, поскольку несколько родственниц Анджелины Джоли имели рак груди, звезда провела анализы, которые показали, что у нее есть ген, который в 87% случаев вызывает рак молочной железы. В апреле 2013 года актриса приняла решение пройти двустороннюю мастэктомию, чтобы уменьшить риск заболевания.

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