Анджелина Джоли показала последствия вторжения России в Украину и рассказала о беженцах

Голливудская актриса Анджелина Джоли показала последствия российского вторжения в Украину и рассказала о людях, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома.

В частности, знаменитость сделала пост в Instagram во Всемирный день беженцев, чтобы привлечь внимание мира к этому. В подборке фотографий актриса показала девочку из Бучи, где оккупанты во время оккупации творили зверства. Маленькая жительница населенного пункта позировала в вышитой сорочке и держала в руках игрушки.

Также Джоли показала фотографии села Афанасьевка, Николаевская область. На снимке были изображены украинцы, которые в спасательных жилетах плыли на надувных лодках, спасаясь от начавшегося из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС затопления.

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"Беженцы — это люди, которые сбежали от войны, насилия, конфликта или преследований и пересекли международную границу, чтобы найти безопасность в другой стране. Прежде всего, они пережили самые плохие и экстремальные ситуации на Земле. Они заслуживают нашего уважения. В этот день, пожалуйста, найдите минутку, чтобы подумать о более чем 100 миллионах людей, которые являются беженцами", — написала актриса.

В подборке фотографий Джоли также показала грустные кадры из Палестины, Сирии, Бангладеш и Южного Судана.

Напомним, когда Россия начала в Украине полномасштабную войну, голливудская актриса поддержала украинцев. Весной прошлого года Анджелина Джоли приезжала во Львов, где встретилась с вынужденными переселенцами и в бомбоубежище пряталась от российских ракет.

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