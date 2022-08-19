Анджелина Джоли показала раны на теле после того, как ее ударил Брэд Питт

На днях стало известно, что Анджелина Джоли подала в суд на ФБР из-за прекращения расследования семейного скандала с Брэдом Питтом, произошедшем на борту их частного самолета в 2016 году.

Джоли даже добавила доказательства того, что Брэд Питт действительно поднимал на нее руку. Так, в Сети появились фотографии, которые актриса послала ФБР, на которых в царапинах и синяках изображены ее рука и локоть.

Revealed: Angelina Jolie's bruises 'from private jet fight with Brad Pitt' https://t.co/BQQDQoYTjg — Daily Mail США (@DailyMail) August 19, 2022

Эти травмы Анджелина получила во время полета с экс-мужем Брэдом Питтом и их шестью детьми – семья летела частным самолетом из Ниццы, Франция, в США. Там между Анджелиной и Брэдом произошла ссора.

Согласно полицейскому отчету, Питт находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отвел Джоли в туалет, где "схватил ее за голову, потряс ею", а также тряс ее за плечи, когда они спорили из-за одного из своих детей. Когда супруги вернулись к детям, один из них, в отчете не указанно имя, спросил у Джоли, все ли в порядке. Вместо нее ответил Питт: "Нет, она не в порядке, она разрушает эту семью, она сумасшедшая". Когда один из детей попытался заступиться за маму, Брэд бросился к ребенку. Джоли схватила его за шею и в этот момент он ее толкнул, в результате чего актриса получила травму руки, спины и локтя, пишет DailyMail.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

В другой момент во время полета, согласно первому отчету ФБР, Джоли сказала, что Питт облил ее пивом, когда она пыталась уснуть.

Иск, поданный Джоли в бюро, направлен на то, чтобы ФБР обнародовало информацию о расследовании драки.

Брэд Питт и Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

В своем окончательном отчете о расследовании Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес пришел к выводу, что Питт, ранее признавшийся, что испытывает проблемы с алкоголем, не совершал физического насилия ни над одним из своих детей. ФБР также освободило Питта от любых правонарушений.

Читайте также: