Анджелина Джоли покидает должность специального посланника ООН по делам беженцев

Голливудская актера Анджелина Джоли сообщила, что покидает пост специального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Более 20 лет звезда посвятила сотрудничеству с организацией, но решила отныне уделять внимание более широкому кругу гуманитарных вопросов, не входящих в интересы ООН. Об этом сообщила Джоли в совместном заявлении УВКБ ООН.

Фото: Associated Press

"В ближайшие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что пора работать по-другому, непосредственно взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их выступления. в защиту решений", — сказала Анджелина.

Фото: Associated Press

В ООН с пониманием отнеслись к желанию актрисы уйти с должности и поблагодарили ее за плодотворное сотрудничество.

"Мы благодарны ей за десятилетия работы, за ее приверженность и то, что она сделала для беженцев и людей, вынужденных спасаться бегством. После длительного и успешного сотрудничества с УВКБ ООН я ценю ее желание изменить свое участие и поддерживаю его решение. Я знаю, что дело беженцев останется близким его сердцу, и я уверен, что оно с таким же пристрастием и вниманием будет относиться к более широкому гуманитарному профилю. Я надеюсь на нашу дальнейшую дружбу", — сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Отметим, что Анджелина Джоли начала сотрудничать с ООН в качестве посла доброй воли в 2001 году. Через 11 лет, 2012 года, актриса была назначена специальным посланником по делам беженцев.

Фото: Associated Press

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