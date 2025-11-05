Анджелина Джоли получила особый подарок во время визита в Херсон

Анджелина Джоли в Херсоне

Голливудская актриса и благотворительница Анджелина Джоли, которая приехала в Херсон, встретилась с начальником городской военной администрации Ярославом Шанько.

Во время встречи чиновник вручил знаменитости символический сувенир — памятный жетон города. Об этом говорится в Telegram-канале Ukraine context.

“Это уникальная монета, мы очень хотели, чтобы она была у вас”, — сказал Ярослав Шанько и передал подарок звезде.

Анджелина Джоли получает уникальный подарок в Херсоне

Памятный жетон Херсона появился в этом году в сентябре. На одной стороне выгравирована арка с надписью “Херсон”, колоски, ласточки и флаг Украины, а на другой — кинотеатр “Украина”, волны Днепра, птицы, солнце и надпись “Херсон — Город-Герой”.

К слову, 5 ноября стало известно, что актриса Анджелина Джоли прибыла в Украину с особой миссией. По предварительной информации, звезда посетила медицинские учреждения Херсона и пообщалась с детьми, которые ежедневно страдают от обстрелов со стороны государства-террориста РФ. Напомним, весной 2022 года Джоли уже приезжала во Львов с благотворительной целью.

Отметим, что информация о “задержании” охранника Анджелины Джоли украинскими военными быстро начало распространяться по Сети. Впрочем, как выяснила редакция ТСН.ua, ситуация выглядит иначе, чем ее подают в соцсетях и российских СМИ. В командовании Сухопутных войск подтвердили факт инцидента, однако подчеркнули, что никакого силового задержания не происходило.