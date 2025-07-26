Анджелина Джоли после громкого развода закрутила роман с бывшим любовником: кто он — СМИ

Анджелина Джоли / © Associated Press

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Звезд Голливуда Анджелину Джоли и Джонни Деппа снова связывают не только совместные кинопроекты, но и, вероятно, романтические отношения.

По крайней мере так утверждают инсайдеры. Издание Geo News, ссылаясь на близкое окружение пары, утверждает, что актеры в последнее время чрезвычайно сблизились и теперь пытаются скрыть чувства от лишних глаз. Их начали замечать вместе в Лондоне и Лос-Анджелесе, где они якобы проводят время в частных апартаментах и закрытых клубах.

По словам инсайдера, Джоли и Деппа объединяет похожий жизненный опыт — оба пережили тяжелые разводы со своими звездными партнерами: Анджелина — с Брэдом Питтом, а Джонни — с Эмбер Херд. Отмечается, что актер восхищается коллегой и считает ее "чрезвычайно чувственной, высокоуважаемой и эрудированной женщиной".

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"Они очень осторожны и прилагают все усилия, чтобы не привлекать внимания. Они встречаются в частных апартаментах, в шикарных ресторанах и непринужденных клубах и ведут себя очень сдержанно, но эта кокетливая зона качелей длится годами. Джонни даже говорил друзьям, что видит в Анджелине женщину для серьезных отношений", — отмечает источник.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

К слову, знакомство между актерами состоялось еще в 2010 году на съемках фильма "Турист", где они сыграли главные роли. Тогда в Сети также появлялись предположения об их возможном романе и говорили, что они любят проводить время и вне камер наедине. С тех пор актеры не раз выражали взаимное уважение интервью, но официально о близких отношениях не заявляли. Сейчас ни один не комментирует слухи, хотя фанаты активно обсуждают возможность их отношений.

Более того, Джонни Депп был рядом с Джоли в самые сложные моменты ее жизни — во время затяжного развода с Брэдом Питтом. Именно он познакомил ее со своим адвокатом, который впоследствии помог завершить восьмилетнюю судебную волокиту. Актер даже часто бывал в доме Энджи, где легко нашел общий язык с ее детьми.

Напомним, недавно актер Брэд Питт отреагировал на изменения в личной жизни бывшей жены Дженифер Энистон.

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