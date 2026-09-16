Анджелина Джоли после визита в Украину распространила правду о войне: ее заявление всколыхнуло Сеть

Анджелина Джоли / © Associated Press

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Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась подробностями своего очередного визита в Украину, состоявшемся в конце августа.

О поездке она рассказала в своем фотоблоге, где за ней следят более 16 млн человек. Так, звезда побывала в Харькове и Карпатах. Она встретилась с детьми, учителями, спортсменами и семьями украинских военных, которые годами ждут возвращения близких из российского плена.

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Джоли приехала в Украину в канун нового учебного года и обратила внимание на то, как дети продолжают учиться, несмотря на российские атаки. В Харькове она увидела подземные школы. Из-за регулярных обстрелов часть учебных классов обустроили на станциях метро, а некоторые школы полностью перенесли под землю.

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Пост Анджелины Джоли / © instagram.com/angelinajolie

«Маленькие дети учатся читать на глубине трех этажей», — рассказала актриса.

В Северной Салтовке — одном из наиболее пострадавших от российских атак районов Харькова — Джоли встретилась с юными спортсменами, которые тренируются в подземном зале даже во время воздушных тревог. Также она посетила художественную студию художника Николая Коломийца. В 2022 году пространство перенесли под землю из-за российских бомбардировок.

«Я увидела, как дети с особыми образовательными потребностями свободно создают невероятные произведения искусства. Студия переехала под землю в 2022 году, чтобы укрыться от бомбардировок», — написала Джоли.

Пост Анджелины Джоли / © instagram.com/angelinajolie

Пост Анджелины Джоли / © instagram.com/angelinajolie

После Харькова актриса отправилась в Карпаты, где побывала в специальном лагере. Там она пообщалась с семьями украинских военнопленных: «Мы сидели с женщинами, которые сами воспитывали своих детей, вместе с тем борясь за освобождение своих мужчин. Некоторые из них ждут уже четыре года».

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Вместе с Джоли в лагерь приехал ее сын Нокс. Он провел для маленьких украинцев занятия по муай-тай и, по словам звезды, «для него это было честью».

Пост Анджелины Джоли / © instagram.com/angelinajolie

Также Анджелина почтила память Алексея Юкова — основателя организации «Плацдарм», занимавшегося поиском, идентификацией и возвращением семьям тел погибших военных. В августе он погиб на передовой.

Кроме того, Джоли отметила работу украинских организаций, продолжающих помогать людям во время войны.

Между тем в комментариях украинцы и известные звезды Украины благодарят голливудскую звезду за визит, поддержку и распространение правды о последствиях войны, начатой РФ на территориях Украины, за большой аудиторией. Иностранцы после публикации ею фото из опасных регионов Украины отмечали мужество актрисы и ее большое храброе сердце.

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Визиты Анджелины Джоли в Украину

В конце августа 2026 актриса также побывала во Львове, Полтаве и Кременчуге. В ноябре 2025 года Джоли посетила Николаев и Херсон, где встретилась с местными жителями, медиками и волонтерами, а также увидела подземные школы и больницы.

А еще раньше 2022 актриса приезжала во Львов. Там она пообщалась с пассажирами эвакуационного поезда из Покровска и вынужденными переселенцами.

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