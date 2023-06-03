Анджелина Джоли посвятила Украине пост в Instagram и показала ужасные кадры войны

Голливудская звезда Анджелина Джоли посвятила Украине отдельный пост на своей странице в Instagram.

В нем она обратила внимание, что необходимо помогать украинским активистам и общественным организациям напрямую. Джоли отметила, что общественные организации в Украине получили всего 0,003% средств, собранных за рубежом. По словам знаменитости, эта модель должна измениться в более прямую поддержку местных организаций.

" Это укрепляет гражданское общество, дает больше свободы самоопределения местным сообществам и гарантирует, что все средства от пожертвований идут на поддержку местной экономики. Местные организации с командами из сообществ, которые они представляют, предлагают наиболее эффективный, достойный и устойчивый способ поддержки сообществ, переживающих травмы и восстанавливающихся после войны, перемещения и изменения климата", — отметила Джоли в своем сообщении.

Также актриса перечислила несколько таких местных организаций и оставила ссылку на них в своем профиле. Одна из них – "Марш женщин", феминистическая инициатива, основанная Еленой Шевченко. Они руководят приютами для женщин и оказывают гуманитарную помощь женщинам по всей Украине.

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Casers эвакуирует людей машинами скорой помощи с передовой и деоккупированных территорий. Они проводят специализированную эвакуацию людей с особыми потребностями.

GAR – общественная организация, которая поддерживает людей с травмами позвоночника. Они снабжают высококачественными инвалидными колясками и помогают людям с травмами спинного мозга восстановить независимость.

Напомним, что Анджелина Джоли активно поддерживает Украину, а 30 апреля 2022 даже приезжала во Львов, где застала воздушную тревогу и пряталась в укрытии.

Отметим, что в декабре 2022 года Анджелина Джоли покинула должность специальной посланницы ООН по делам беженцев. Более 20 лет звезда посвятила сотрудничеству с организацией, но решила отныне уделять внимание более широкому кругу гуманитарных вопросов, не входящих в интересы ООН.

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