ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2326
Время на прочтение
1 мин

Анджелина Джоли приехала в Херсон — СМИ

В Сети уже даже распространяются фото, как голливудская звезда побывала в Херсоне. Правда, пока официально эта информация не подтверждена.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Анджелина Джоли в Херсоне

Анджелина Джоли в Херсоне

Дополнено новыми материалами

Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в украинский город Херсон.

Эта информация активно распространяется в СМИ. Среди тех, кто об этом заявил, был блогер Игорь Лачен в своем Telegram-канале "Лачен пишет". Сообщается, что звезда приехала в Херсон в рамках программы благотворительной помощи. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Анджелина Джоли якобы приехала в Херсон

Анджелина Джоли якобы приехала в Херсон

Кроме Лачена, также о приезде Анджелины Джоли в Херсон сообщается в Telegram-канале "Николаевский ваньок". Голливудская актриса в рамках своей миссии якобы посетила несколько больниц в прифронтовом городе, а также встретилась с детьми.

Анджелина Джоли в Херсоне

Анджелина Джоли в Херсоне

Напомним, это не первый визит Анджелины Джоли в Украину во время полномасштабной войны. Весной 2022 года знаменитость побывала во Львове. Актриса прибыла в Украину с гуманитарной миссией - она посетила школу-интернат, встретилась с пассажирами эвакуационного поезда из Покровска и пообщалась с детьми, которые пострадали во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске.

Дата публикации
Количество просмотров
2326
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie