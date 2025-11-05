- Дата публикации
Категория
Гламур
Анджелина Джоли приехала в Херсон — СМИ
В Сети уже даже распространяются фото, как голливудская звезда побывала в Херсоне. Правда, пока официально эта информация не подтверждена.
Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в украинский город Херсон.
Эта информация активно распространяется в СМИ. Среди тех, кто об этом заявил, был блогер Игорь Лачен в своем Telegram-канале "Лачен пишет". Сообщается, что звезда приехала в Херсон в рамках программы благотворительной помощи. Официальных подтверждений этой информации пока нет.
Кроме Лачена, также о приезде Анджелины Джоли в Херсон сообщается в Telegram-канале "Николаевский ваньок". Голливудская актриса в рамках своей миссии якобы посетила несколько больниц в прифронтовом городе, а также встретилась с детьми.
Напомним, это не первый визит Анджелины Джоли в Украину во время полномасштабной войны. Весной 2022 года знаменитость побывала во Львове. Актриса прибыла в Украину с гуманитарной миссией - она посетила школу-интернат, встретилась с пассажирами эвакуационного поезда из Покровска и пообщалась с детьми, которые пострадали во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске.