Анджелина Джоли приобрела новый особняк: почему актриса убегает из Лос-Анджелеса и при чем здесь Брэд Питт

Анджелина Джоли / © Associated Press

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Голливудская актриса Анджелина Джоли переезжает из Лос-Анджелеса и уже приобрела новый особняк.

Об этом сообщает издание Page Six Hollywood со ссылкой на слова инсайдеров. Раньше звезда жила в Лос-Анджелесе. Знаменитость в 2017 году, после развода с голливудским актером Брэдом Питтом, приобрела особняк, который принадлежал режиссеру Сесилу Блаунту Де Миллю, и поселилась там вместе с детьми. Однако источник сообщает, что Анджелина Джоли продала дом.

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Более того, актриса уже и успела стать владелицей нового имущества. Артистка тайно приобрела особняк в штате Коннектикут. Правда, где будет жить звезда — держится в секрете.

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Анджелина Джоли / © Associated Press

К слову, Анджелина Джоли не скрывала, что собирается переехать, и не последнюю роль в этом сыграл болезненный развод. Дело в том, что она специально приобрела особняк в Лос-Анджелесе, что расположен ближе к дому Брэда Питта. Актриса надеялась, что дети будут проводить с ним время. Однако сыновья и дочери отделились от отца. Сама же знаменитость хотела покинуть США и жить между Европой и Камбоджей. Правда, согласно условиям опеки, которые она заключила с экс-мужем после развода, актриса не могла вывезти детей, пока им не исполнится 18 лет.

Взгляды артистки все же изменились. Она решила остаться в США, но выдбрала более спокойный штат, где сможет получить больше конфиденциальности и спокойствия. И поскольку младшим ее детям от Брэда Питта уже исполнилось 18 лет, они могут уехать вместе с мамой.

Напомним, недавно дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта впервые призналась в серьезной болезни. Из-за недуга 18-летняя Вивьен даже попадала в больницу.

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