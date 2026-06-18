Анджелина Джоли призналась в тяжелом состоянии после развода с Питтом и как ее спасли дети

Анджелина Джоли / © Associated Press

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Голливудская актриса Анджелина Джоли намекнула, что на фоне развода с мужем американским актером Брэдом Питтом переживала не самый лучший период.

Пара разошлась в далеком 2016 году, а окончательно юридически финализовала разрыв только в 2024-м. Анджелина Джоли в интервью Variety намекнула, что этот период дался ей нелегко. Знаменитость говорит, что чувствовала себя «немного сломанной» и «выбитой из колеи». Однако сейчас, по словам актрисы, ее «боевой дух» наконец-то вернулся. Этим знаменитость обязана детям, которые спасли ее.

«Мне кажется, что мой боевой дух наконец-то вернулся. На время я его потеряла. Меня как будто бы немного сломали, выбили из колеи, но теперь он возвращается, в значительной степени благодаря моим детям, которые уже повзрослели и поддерживают меня», — признается знаменитость.

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Анджелина Джоли с детьми / © Associated Press

Анджелина Джоли также добавила, что именно дети являются ее наибольшей поддержкой. Именно благодаря им актриса возвращается к себе прошлой, свободно путешествует по миру, выходит на публику и занимается разными делами. По словам артистки, именно дети мотивируют ее добиваться новых вершин.

«Моим детям уже почти по 18 лет, поэтому теперь они хотят видеть, как я путешествую по миру, хотят, чтобы я выходила в люди и занималась разными делами. Они знают меня лучше любого другого и все равно любят меня, а это о многом говорит. Думаю, они очень поддерживают то, что я возвращаюсь к тем сторонам своей личности, которые, возможно, раньше не чувствовала себя достаточно свободной проявлять», — подытожила знаменитость.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей — приемные Мэддокс, Захара и Пакс и биологические Шайло, Вивьен и Нокс. После развода родителей они не общаются со звездным папой. Более того, дети один за другим отказываются от фамилии Питт. Недавно еще одна дочь актеров направила в суд соответствующие документы.

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