Анджелина Джоли раскрыла, кто оплачивает ее поездки в Украину и как выбирает города для гуманитарных миссий

Анджелина Джоли / © Associated Press

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Голливудская актриса Анджелина Джоли раскрыла, кто ей оплачивает поездки в Украину и другие страны с гуманитарными миссиями и как она выбирает города для своих путешествий.

Артистка в свое время работала посланницей ООН. Знаменитость в интервью L’Officiel признается, что с тех пор ничего не изменилось. Свои поездки актриса оплачивает самостоятельно. При этом она отвечает за жилье и безопасность. У Анджелины Джоли также остался контакт с ООН, Красным Крестом и рядом благотворительных организаций, в том числе и с теми, которые выполняют работу «на местах». В случае необходимости актриса может обращаться за помощью. Также знаменитость отмечает, что для нее самое важное — это понимать реальное положение вещей на местах.

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«Я всегда сама оплачивала свои поездки — даже в годы моей работы в ООН мои путешествия никогда не были ответственностью агентства. То же самое касалось жилья, безопасности или чего-либо подобного. Я никогда не хотела, чтобы агентство брало это бремя на себя», — делится артистка.

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Анджелина Джоли в Украине

Также Анджелина Джоли объяснила, как выбирает, куда именно ехать. Обычно актриса рассматривает несколько стран. Артистка принимает решение, куда именно ехать, на основе того, где именно может быть полезной. Основная задача знаменитости — это привлечь внимание к текущему кризису или напомнить о чрезвычайной ситуации, о которой в мире подзабыли.

«Это зависит от того, где вы чувствуете, что вы можете быть полезны. Мы рассматриваем несколько стран, учитывая их потребности: одна — это текущий кризис, нуждающийся в определенном внимании, а другая — несколько забытая чрезвычайная ситуация, которую крайне важно держать в поле зрения», — говорит артистка.

Напомним, в конце августа 2026 года Анджелина Джоли уже в третий раз приехала в Украину. Знаменитость побывала в таких городах как Тернополь, Львов, Полтава, Кременчуг и Харьков. Как оказалось, актриса путешествовала не одна. Компанию звезде составил ее сын Нокс. Они вместе посетили боксерский клуб в Харькове.

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