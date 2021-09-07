Анджелина Джоли рассказала о домогательствах Вайнштейна: "Брэд Питт меня не поддержал"

Экс-муж и в дальнейшем продолжал работать с насильником.

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно заявила, что боялась за детей в браке с Питтом, рассказала о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

Актриса в интервью изданию The Guardian призналась, что впервые почувствовала к себе неуважение в индустрии кино, когда участвовала в съемках фильма "Превратности любви".

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Продюсером киноленты был Харви Вайнштейн, которого еще в 2020 году приговорили за изнасилование к тюремному заключению на 23 года. Джоли рассказала, что ей повезло, ведь она сумела убежать. Хотя ей больно это вспоминать, но она не хочет вдаваться в подробности сексуальных домогательств, которые пережила.

"Это было злоупотребления правами. Это было не разрешено, это было то, от чего я должна была бежать. Я держалась подальше и предупреждала о нем людей", — призналась актриса.

Тогда еще Джоли была в браке со своим первым мужем Джонни Ли Миллером. Он поддержал актрису и рассказывал всем своим коллегам о том, что девушкам не стоит оставаться наедине с Вайнштейном.

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Однако, Брэд Питт, которому она также рассказала об этом неприятном инциденте, не поддержал ее. Актер работал с Вайнштейном и активно снимался в фильмах, над которыми работал насильник.

Кроме этого, Питт лично обращался к Вайнштейну и просил его выступить продюсером в своем фильме.

"Мы поссорились из-за этого. Конечно, было больно", — рассказала Джоли.

Заметим, Брэд Питт и Анджелина Джоли воспитывают шестерых детей: родных 14-летнюю Шайло и 12-летних близнецов Вивьен и Нокс, а также трех усыновленных — 19-летнего Мэддокса, 17-летнего Пакса и 16-летнюю Захару.

Напомним, Харви Вайнштейн сексуально домогался как минимум 50 женщин известных и не очень, и среди них была актриса Гвинет Пэлтроу. Звезда поделилась, что тогда за нее вступился Брэд Питт, с которым они встречались. Актер угрожал убить Вайнштейна, если он еще раз обидит Гвинет.

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