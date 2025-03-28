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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Анджелина Джоли растрогала сюрпризом раненую украинку, которая попала под обстрел

Актриса осуществила мечту 14-летней Полины.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли / © Associated Press

Голливудская актриса Анджелина Джоли выразила свою поддержку украинской девушке Полине, которая была ранена во время ракетного обстрела Изюма.

Знаменитость во время полномасштабного вторжения сразу стала на сторону Украины в войне против РФ. Более того, в свое время она даже приезжала во Львов, где встречалась с украинцами как посол доброй воли по делам беженцев ООН. И на днях она прислала подарок юной украинке, мечтавшей о знакомстве с ней. Об этом пишет United24 в соцсетях.

Анджелина Джоли поддержала раненую в Изюме украинку Полину / © Telegram-канал UNITED24

Анджелина Джоли поддержала раненую в Изюме украинку Полину / © Telegram-канал UNITED24

Неожиданный сюрприз от Джоли застал Полину в детской больнице "Охматдет". Там она находится на длительном лечении после того, как 4 февраля этого года была серьезно ранена в результате обстрела российской армией Изюма Харьковской области. Сейчас она временно не может ходить. Для скорейшего выздоровления звезда передала ей собственноручно написанную открытку с пожеланиями: "Дорогая Полина, я думаю о тебе и посылаю тебе свою любовь. Не сдавайся". Кроме того, актриса также пообщалась с подростком по видеосвязи.

Анджелина Джоли поддержала раненую в Изюме украинку Полину / © Telegram-канал UNITED24

Анджелина Джоли поддержала раненую в Изюме украинку Полину / © Telegram-канал UNITED24

"Мы сделали все возможное, чтобы помочь осуществить ее вторую мечту. Американская актриса пообщалась с Полиной онлайн, а также передала ей записку со словами поддержки", - пишет United24, которые осчастливили украинку.

Напомним, недавно актер Алексей Гнатковский предположил, при каком условии Украина сможет победить в войне.

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