Анджелина Джоли с покрытой головой посетила лагерь беженцев в Буркина-Фасо

Актриса прибыла в Африку в качестве посла доброй воли ООН.

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, несмотря на возмущение решением суда по делу по опеке над детьми, решила отвлечься от дел бракоразводных и отправилась в Западную Африку.

Так, звезда прибыла в Буркина-Фасо в качестве посла доброй воли ООН, где посетила лагерь беженцев, в котором скрываются тысячи малийцев, бежавших от насилия в своем регионе.

Для своего визита знаменитость выбрала черное длинное платье и покрыла голову полупрозрачным платком оттенка хаки.

Associated Press

Приезд актрисы был приурочен к Всемирному дню беженцев, который она отмечает ежегодно. Именно об этом она заявила в своей речи перед местными жителями.

Associated Press

"Я отмечаю этот день ежегодно в течение 20 лет с беженцами в разных странах. Но я никогда так не беспокоилась о положении бежавших лиц во всем мире, как сегодня. Правда в том, что мы не делаем и половины того, что могли бы и должны сделать, чтобы найти решения, которые позволяют беженцам вернуться домой, или поддержать принимающие страны, такие как Буркина-Фасо. В течение многих лет они самостоятельно несут на себе бремя гуманитарной помощи, необходимой для обеспечения базовой поддержки и защиты", — отметила звезда во время своего выступления.

Заметим, что звезда длительное время занимается благотворительностью, пытаясь привлечь внимание общественности именно к проблемам беженцев.

Напомним, это не первый визит Анджелины Джоли в лагеря беженцев. Не так давно актриса побывала в Венесуэле, где посетила лагерь беженцев-мигрантов, пострадавших от экономического и гуманитарного кризиса в стране, а также пообщалась с президентом Колумбии Иваном Дуке.

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