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Дата публикации
Категория
Гламур
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Анджелина Джоли сделала Клопотенко особое предложение: украинский повар отправился в США

Звездный шеф-повар рассекретил свою договоренность с легендарной актрисой — другом Украины.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Анджелина Джоли, Евгений Клопотенко

Анджелина Джоли, Евгений Клопотенко / © Associated Press

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко побывал в Нью-Йорке по приглашению голливудской актрисы Анджелины Джоли.

Об особом случае Клопотенко рассказал в фотоблоге. Как выяснилось, Джоли пригласила его в свое арт-пространство, чтобы там прозвучала еще одна немаловажная часть украинской культуры — наша гастрономия. Шеф-повар принял предложение и отправился в США.

Atelier Jolie актриса открыла в 2023 году в историческом здании Нью-Йорка. В свое время в ней жили и работали известные художники, теперь пространство объединяет творческие проекты, а также оно имеет собственное кафе.

Там Евгений получил возможность презентовать украинские блюда международной аудитории. Для повара это не просто кулинарное событие, а возможность рассказать об Украине из-за ее традиций и продуктов и показать, что наша кухня может быть интересной и конкурентной на мировом уровне.

Евгений Клопотенко в пространстве Анджелины Джоли / © instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко в пространстве Анджелины Джоли / © instagram.com/klopotenko

«Украинская кухня в Нью-Йорке. И не просто где угодно, а в Atelier Jolie — пространстве Анджелины Джоли. Наша культура и наши культурные продукты должны быть конкурентоспособными в мире. Нас должны выбирать не из-за жалости, а потому, что мы крутые и у нас есть что предложить миру. И я считаю, что это одна из важнейших задач украинской культуры на будущее. А чтобы этого достичь, мы должны быть представлены на самом высоком уровне и в лучших местах мира.

Atelier Jolie — известное креативное пространство Анджелины Джоли в Нью-Йорке. И мне было большой честью представить там украинскую кухню, наши традиции и вкусы. Маленькие шаги делают великие вещи. Благодарю Анджелину Джоли за эту возможность», — написал Клопотенко.

Евгений Клопотенко в пространстве Анджелины Джоли / © instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко в пространстве Анджелины Джоли / © instagram.com/klopotenko

Отметим, что Анджелина Джоли неоднократно приезжала в Украину после начала полномасштабного вторжения России. Во время своих визитов актриса побывала в разных городах, где встретилась с переселенцами, волонтерами и пострадавшими от войны детьми. В Украину она также приезжала вместе с сыном Паксом.

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