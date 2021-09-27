Анджелина Джоли снова засветилась с The Weeknd

Их заметили в одном из ресторанов в Санта-Монике.

Голливудскую актрису Анджелину Джоли, которая недавно рассказала о домогательствах Вайнштейна, папарацци снова неожиданно застали на свидании вместе с певцом The Weeknd.

Пару заметили в одном из ресторанов в Санта-Монике. Как пишет Daily Mail, в субботу, 25 сентября, знаменитости прибыли в заведение отдельно, но через два часа вышли оттуда вместе.

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Актриса быстро села в машину певца. После этого, они, вероятно, отправились к особняку The Weeknd.

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Отметим, сплетни о возможном романе 46-летней Анджелины Джоли и 31-летнего The Weeknd появились уже давно. Несколько раз их видели вместе в неформальной обстановке. Однако, звезды не подтверждают эти слухи.

Также некоторые утверждают, что, вероятно, они обсуждали только деловые вопросы, ведь певец уже давно планирует сняться в фильме.

Отметим, ранее The Weeknd встречался с супермоделью Белой Хадид и популярной певицей Селеной Гомес. Тем временем Анджелина Джоли трижды была замужем за известными актерами.

Напомним, недавно бойфренд Маши Гойи сделал ей во время съемок "Вечернего квартала". Новый возлюбленный звезды моложе ее на три года.

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