- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1232
- Время на прочтение
- 1 мин
Анджелина Джоли собралась переехать из США и уже избавляется от имущества
Инсайдер раскрыл причину выезда артистки, а также где она планирует поселиться.
Американская актриса Анджелина Джоли собралась переехать из США.
По крайней мере, именно так утверждает инсайдер и приводит ряд доказательств. В частности, артистка живет в Лос-Анджелесе. Однако издание People сообщает, что она уже избавляется от своего имущества. В частности, Анджелина Джоли выставила на продажу особняк, в котором живет с 2016 года. Более того, актриса уже тайком показывает его потенциальным покупателям.
Инсайдер отмечает, что звезда Голливуда собралась покинуть США. Актриса якобы собирается поселиться в Европе. Знаменитость приняла такое решение, поскольку в европейский странах больше ценят конфиденциальность. Между тем ее дети не стремятся к публичности, поэтому им будет куда легче избегать папарацци в Европе.
Когда именно Анджелина Джоли покинет США - неизвестно. Однако до совершеннолетия детей знаменитость должна жить в Лос-Анджелесе. Именно такое соглашение актриса заключила с бывшим мужем Брэдом Питтом. А тем временем самым младшим детям Джоли 12 июля уже исполнится 18. Очевидно, именно после этой даты знаменитость и планирует переезд.
Напомним, голливудский актер Джордж Клуни тоже надумал переезд из США. Более того, артист вместе с женой и детьми уже даже получил гражданство одной из европейских стран.