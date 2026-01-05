Анджелина Джоли собралась переехать из США и уже избавляется от имущества

Анджелина Джоли / © Associated Press

Американская актриса Анджелина Джоли собралась переехать из США.

По крайней мере, именно так утверждает инсайдер и приводит ряд доказательств. В частности, артистка живет в Лос-Анджелесе. Однако издание People сообщает, что она уже избавляется от своего имущества. В частности, Анджелина Джоли выставила на продажу особняк, в котором живет с 2016 года. Более того, актриса уже тайком показывает его потенциальным покупателям.

Инсайдер отмечает, что звезда Голливуда собралась покинуть США. Актриса якобы собирается поселиться в Европе. Знаменитость приняла такое решение, поскольку в европейский странах больше ценят конфиденциальность. Между тем ее дети не стремятся к публичности, поэтому им будет куда легче избегать папарацци в Европе.

Анджелина Джоли с детьми / © Associated Press

Когда именно Анджелина Джоли покинет США - неизвестно. Однако до совершеннолетия детей знаменитость должна жить в Лос-Анджелесе. Именно такое соглашение актриса заключила с бывшим мужем Брэдом Питтом. А тем временем самым младшим детям Джоли 12 июля уже исполнится 18. Очевидно, именно после этой даты знаменитость и планирует переезд.

Напомним, голливудский актер Джордж Клуни тоже надумал переезд из США. Более того, артист вместе с женой и детьми уже даже получил гражданство одной из европейских стран.