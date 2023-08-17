Анджелина Джоли устроила 15-летнюю дочь от Брэда Питта на работу

Голливудская актриса Анджелина Джоли устроила 15-летнюю дочь Вивьен Джоли-Питт на работу.

Как сообщает издание Page Six, девушка будет работать помощницей звездной мамы. Младшая дочь будет помогать Джоли ставить бродвейский спектакль "Аутсайдеры".

"Вив напоминает мне мою маму тем, что не стремится быть в центре внимания, а поддерживает других творческих личностей. Она очень вдумчиво и серьезно относится к театру и упорно трудится, чтобы лучше понять, как внести свой вклад", — поделилась актриса.

Вивьен Джоли-Питт / Фото: Associated Press

Издание утверждает, что Вивьен Джоли-Питт увлеклась романом Сьюзан Хинтон "Аутсайдеры" после того, как лично встретилась с писательницей. Тем временем саму Анджелину Джоли встреча с Хинтон вдохновила на создание мюзикла и стать продюсером спектакля на Бродвее. Также отмечается, что актриса хочет, чтобы целевой аудиторией шоу стала молодежь.

"Она хочет убедиться, что команда слушает и работает с молодыми людьми на каждом шагу, и что их голоса являются лидером в осуществлении этой постановки в жизнь на Бродвее", — рассказали источники о замысле Джоли.

Напомним, недавно судебные разбирательства между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом закончилась. Бывшие супруги через семь лет после развода решили все вопросы по поводу опеки над детьми и прав собственности на винодельню.

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