Анджелина Джоли в Херсоне: в Сети показали фото актрисы в антидроновом тоннеле

Анджелина Джоли

Голливудскую актрису Анджелину Джоли, которая на днях приезжала в Херсон, показали в антидроновом тоннеле.

Знаменитость была с визитом в прифронтовом городе. Артистка приезжала в Херсон в рамках программы благотворительной помощи. Из соображений безопасности визит Анджелины Джоли сначала не освещали. Однако сейчас же в Сети появляется все больше фото и видео.

В частности, Telegram-канал "Злива" опубликовал снимок, где Анджелина Джоли стоит в Херсоне в антидроновом тоннеле. К слову, город постоянно страдает от обстрелов. Поэтому, антидронные сетки стали для херсонцев обыденностью.

Анджелина Джоли в Херсоне

Визит Анджелины Джоли в Херсон - что известно

5 ноября в Сети распространилась информация, что голливудская актриса прибыла в Херсон. Артистка якобы посетила город в рамках программы благотворительной помощи, встретилась там с детьми и посетила несколько больниц. Впоследствии приезд Джоли в Украину официально подтвердили. Кроме Херсона звезда также побывала в Николаеве.

Кстати, кортеж Анджелины Джоли останавливали работники ТЦК. В Сети распространялась информация, что охранника звезды якобы пытались мобилизовать. Источники ТСН.ua объяснили, что на самом деле произошло.