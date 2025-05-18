Анджелина Джоли в Каннах почтила память писательницы из Украины, которая погибла от российской ракеты

Анджелина Джоли / © Associated Press

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Американская актриса Анджелина Джоли на Каннском кинофестивале почтила память погибшей от российской ракеты писательницы из Украины Виктории Амелиной .

Звезда Голливуда прибыла в Канны, чтобы вручить премию Chopard Trophy перспективным молодым актерам. Во время своей речи Анджелина Джоли почтила память писательницы Виктории Амелиной, которая летом 2023 года погибла от российской ракеты из-за обстрела Краматорска, пишет Variety. Анджелина Джоли в своей речи отметила, что, к сожалению, в современных мировых реалиях деятелям искусства не хватает свободы и безопасности, чтобы творить. Артистка также в речи вспомнила фотожурналистку Фатиму Хассуну, чья жизнь оборвалась в Газе, и певицу Шаден Гардуд, которая погибла в Судане.

Виктория Амелина

"Мы знаем, что многим деятелям искусств во всем мире не хватает свободы и безопасности, чтобы рассказывать свои истории, и многие потеряли свою жизнь, как Фатима Хассуна, убитая в Газе, Шаден Гардуд, убитая в Судане, и Виктория Амелина, убитая в Украине, и многие другие чрезвычайные деятели искусств, которые должны были быть сейчас с нами", - произнесла голливудская актриса.

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Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине Анджелина Джоли поддержала украинцев. Кроме того, весной 2022 знаменитость приезжала во Львов. Недавно звезда Голливуда растрогала сюрпризом 14-летнюю украинку, которая попала под обстрел в Изюме.