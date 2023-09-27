Анджелина Джоли в зефирном платье с баллонами краски в руках позировала для фотографа Зеленской

Голливудская актриса Анджелина Джоли порадовала поклонников неожиданной яркой фотосессией для нового выпуска американского Vogue.

Кадры со звездой делала знаменитая американская фотограф Энни Лейбовиц. Именно она в прошлом году фотографировала первую леди Украины Елену Зеленскую для этого издания.

На ярких снимках Джоли позирует в нежно розовом, зефирном платье, при этом держит в руках баллоны с краской. Также фаны увидят актрису в платье-ночнушке золотистого цвета, которое она дополнила бархатной накидкой.

Анджелина Джоли для Vogue / Фото: instagram.com/voguemagazine

Анджелина Джоли для Vogue / Фото: instagram.com/voguemagazine

Отметим, что в фотосете вместе с Джоли приняла участие ее приемная дочь, 18-летняя Захара Джоли-Питт.

Анджелина Джоли для Vogue / Фото: instagram.com/voguemagazine

Во время съемок Анджелина позировала в одежде собственного бренда Atelier Jolie. Как отметила Джоли, она хочет, чтобы ее ателье в первую очередь было пространством для сотрудничества с людьми из разных стран, в частности для беженцев. Как известно, в течение 20 лет Анджелина Джоли занимала должность специальной посланницы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Но в декабре 2022 оставила свой пост. Тем не менее артистка пообещала, что продолжит заботиться о беженцах.

Напомним, недавно мы писали о том, что Анджелина Джоли взяла к себе на работу свою 15-летнюю дочь Вивьен Джоли-Питт и рассказала, чем девочка будет заниматься.

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