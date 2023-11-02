Анджелина Джоли во второй раз поддержала Сектор Газы и назвала его "могилой массового захоронения"

Звезда осудила действия Израиля и подвергла критике членов мировых организаций.
Голливудская актриса и экс-посол доброй воли ООН Анджелина Джоли встала на защиту палестинцев, обвиняя Израиль в превращении Сектора Газы в братскую могилу под открытым небом.
В своем Instagram знаменитость уверяет, что миллионы палестинских жителей были безосновательно убиты Израилем. Звезда рассердилась, что 40% убитых составляют дети. Ситуацию она приравняла к тюрьме и массовому захоронению, а палестинцев назвала заложниками.
"Это умышленная бомбардировка населения, попавшего в ловушку, которому некуда убежать. Сектор Газы был тюрьмой под открытым небом почти два десятилетия и быстро превращается в массовое захоронение. 40% убитых – невинные дети. Убивают целые семьи", – написала Джоли.
Также знаменитость отметила, что мировые лидеры никак не прилагают усилий к прекращению огня и мешают Совету Безопасности ООН навязать решение обеим сторонам.
"Пока мир наблюдает за активной поддержкой многих правительств, миллионы палестинских гражданских жителей – детей, женщин, семей – подвергаются коллективному наказанию и дегуманизации. Они лишены пищи, лекарств и гуманитарной помощи вопреки международному праву", – гневно выразилась актриса.
По словам знаменитости, препятствуя международному праву, мировое сообщество стало соучастниками преступлений Израиля.
"Отказываясь требовать прекращения огня в гуманитарном порядке и блокируя Совбез ООН от навязывания его обеим сторонам, мировые лидеры становятся соучастниками этих преступлений", – добавила общественный деятель.
Напомним, недавно экс-муж Анджелины Джоли Брэд Питт обнародовал письмо от российского магната к Джоли. Его электронный вариант актер использовал в судебном расследовании в подтверждение заговора экс-жены и российского магната.
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