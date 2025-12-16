- Дата публикации
Анджелина Джоли впервые после операции по удалению молочных желез показала шрамы на теле
Звезда Голливуда сделала профилактическую мастэктомию еще в 2013 году.
Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала шрамы на теле, оставшиеся после операции по удалению молочных желез.
Знаменитость снялась для обложки глянца Time. Артистка позировала с распущенными волосами и в черном свитере с глубоким декольте, который открывал ее шрамы на теле, оставленные после мастэктомии. Артистка перенесла профилактическую операцию по удалению обеих молочных желез еще в 2013 году. Дело в том, что актриса унаследовала ген, который увеличивает шансы заболевания раком. Анджелина Джоли перенесла операцию для предотвращения онкологии молочных желез.
И вот звезда Голливуда впервые показала шрамы, оставшиеся на ее теле. Актриса говорит, что ее вдохновили другие женщины, которые решаются это сделать. Поэтому, артистка решила тоже их поддержать.
Также в выпуске Time Анджелина Джоли рассказала о своей новой роли в фильме "Кутюр", премьера которого состоится весной 2026 года. Актриса сыграет в картине роль режиссера, которая узнает, что у нее рак молочных желез.
Напомним, летом этого года стало известно, что британская певица Джесси Джей борется с раком. Артистке тоже пришлось перенести операцию по удалению молочных желез.