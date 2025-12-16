ТСН в социальных сетях

Анджелина Джоли впервые после операции по удалению молочных желез показала шрамы на теле

Звезда Голливуда сделала профилактическую мастэктомию еще в 2013 году.

Вера Хмельницкая
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли / © Associated Press

Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала шрамы на теле, оставшиеся после операции по удалению молочных желез.

Знаменитость снялась для обложки глянца Time. Артистка позировала с распущенными волосами и в черном свитере с глубоким декольте, который открывал ее шрамы на теле, оставленные после мастэктомии. Артистка перенесла профилактическую операцию по удалению обеих молочных желез еще в 2013 году. Дело в том, что актриса унаследовала ген, который увеличивает шансы заболевания раком. Анджелина Джоли перенесла операцию для предотвращения онкологии молочных желез.

И вот звезда Голливуда впервые показала шрамы, оставшиеся на ее теле. Актриса говорит, что ее вдохновили другие женщины, которые решаются это сделать. Поэтому, артистка решила тоже их поддержать.

Анджелина Джоли на обложке Time

Анджелина Джоли на обложке Time

Также в выпуске Time Анджелина Джоли рассказала о своей новой роли в фильме "Кутюр", премьера которого состоится весной 2026 года. Актриса сыграет в картине роль режиссера, которая узнает, что у нее рак молочных желез.

Напомним, летом этого года стало известно, что британская певица Джесси Джей борется с раком. Артистке тоже пришлось перенести операцию по удалению молочных желез.

