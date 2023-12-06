Анджелина Джоли впервые рассказала о параличе, который у нее появился после развода с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые откровенно рассказала, как ее жизнь изменил скандальный развод с Брэдом Питтом.

Артистка честно призналась, что разрыв с экс-мужем серьезно отразился на ее здоровье. Так, по словам Джоли, у нее на фоне стресса возник паралич Белла. Кроме того, поделилась Джоли, она потеряла себя:

"Мой организм очень сильно реагирует на стресс. Уровень сахара в крови то увеличивается, то падает. За шесть месяцев до развода у меня внезапно возник паралич Белла (паралич лицевого нерва – прим.ред). Я не чувствую, что я была сама собой в течение десятилетия определенным образом. Вот во что я не хочу вникать", – сказала Джоли в интервью Wall Street Journal.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Кроме того, призналась звезда, после развода она задумалась о том, чтобы завершить актерскую карьеру и уехать из США вместе со своими детьми в Камбоджу, где у нее есть особняк. Впрочем, призналась артистка, пока она этого не может сделать из-за судебной тяжбы, которая продолжается с Питтом.

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Getty Images

"Это часть того, что произошло после моего развода. Я потеряла возможность жить и путешествовать так же свободно. Я выросла в довольно мелком месте. Из всех мест в мире Голливуд не здоров", – поделилась Анджелина.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Рассказала Джоли и о том, что после развода ее круг общения значительно сузился. Сейчас она много времени проводит со своими детьми, а своими друзьями называет беженцев, которым на протяжении многих лет помогает:

"Я поняла, что мои самые близкие друзья — беженцы. Наверное, четверо из шести человек, с которыми я близко общаюсь — это женщины, пережившие войну и конфликт", — поделилась звезда.

Напомним, между тем дети Анджелины Джоли объявили войну отцу Брэду Питту. Так, его приемная дочь Захара публично отказалась от его фамилии, а сын Пакс вообще назвал отца "подлецом" и "подлым человеком".

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