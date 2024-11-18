Анджелина Джоли впервые за длительное время показалась на публике с 16-летним сыном – копией Брэда Питта

Американская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась на публике с сыном от экс-супруга, голливудского актера Брэда Питта.

Обычно 16-летний Нокс избегает публичности. Однако на этот раз юноша сделал исключение. Он вместе со звездной мамой посетил церемонию вручения наград Governors Awards, где охотно позировал перед объективами фотокамер.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом / Фото: Associated Press

На красную дорожку Анджелина Джоли одела длинное платье в бежевых оттенках, а Нокс выбрал классический наряд – черный официальный костюм, белую рубашку и бабочку.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом / Фото: Associated Press

Отметим, Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают троих общих биологических детей – 18-летнюю Шайло и 16-летних двойняшек Вивьен и Нокса. Сын и дочь внешне очень похожи на звездных родителей. В Сети часто сравнивают фото и удивляются, что дети Джоли и Питта выглядят так, словно они их точная копия. Также бывшие супруги воспитывают приемных сыновей Мэддокса и Пакса и дочь Захару.

Напомним, недавно украинская певица Тина Кароль впервые за длительное время показала своего 15-летнего сына. Артистка просто ошеломила, как Вениамин изменился до неузнаваемости.

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