Анджелина Джоли впервые за длительное время показалась на публике с 16-летним сыном – копией Брэда Питта

Артистка посетила с Ноксом светское мероприятие.
Американская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась на публике с сыном от экс-супруга, голливудского актера Брэда Питта.
Обычно 16-летний Нокс избегает публичности. Однако на этот раз юноша сделал исключение. Он вместе со звездной мамой посетил церемонию вручения наград Governors Awards, где охотно позировал перед объективами фотокамер.
На красную дорожку Анджелина Джоли одела длинное платье в бежевых оттенках, а Нокс выбрал классический наряд – черный официальный костюм, белую рубашку и бабочку.
Отметим, Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают троих общих биологических детей – 18-летнюю Шайло и 16-летних двойняшек Вивьен и Нокса. Сын и дочь внешне очень похожи на звездных родителей. В Сети часто сравнивают фото и удивляются, что дети Джоли и Питта выглядят так, словно они их точная копия. Также бывшие супруги воспитывают приемных сыновей Мэддокса и Пакса и дочь Захару.
Напомним, недавно украинская певица Тина Кароль впервые за длительное время показала своего 15-летнего сына. Артистка просто ошеломила, как Вениамин изменился до неузнаваемости.
Читайте также:
- Лилия Ребрик показалась с тремя доченьками-красавицами и рассекретила, как с ними проводила время в Киеве
- Муж покойной Русланы Писанки показал, как выглядит могила актрисы
- Жена Мирошниченко довела до слез, как приемная дочь изменилась за четыре месяца в их семье