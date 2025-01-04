Анджелина Джоли впервые за длительное время показалась с 19-летней дочерью, которая отреклась от Питта

Актриса посетила светское мероприятие и завоевала награду.
Американская актриса Анджелина Джоли вышла на красную дорожку 36-го международного кинофестиваля в Палм-Спрингс.
Перед объективами папарацци она позировала не одна. Вместе с ней на публику впервые за длительное время вышла Захара – ее 19-летняя приемная дочь, которая несколько лет назад отказалась от фамилии отца Брэда Питта.
Семейство для кинофестиваля выбрало изысканные платья. Анджелина примеряла длинный шелковый черный наряд своего бренда, а Захара – белый кружевной без рукавов. Также во время мероприятия 49-летняя Джоли продемонстрировала свою новую прическу с челкой.
Также на красной дорожке рядом с актрисой была ее звездная крестная мать – актриса Жаклин Биссет. Счастливые знаменитости охотно попозировали в объятиях во время редкой публичной встречи.
Более того, в Палм-Спрингс артистка завоевала премию Desert Palm Achievement Award. Она досталась звезде за роль греческой оперной певицы Марии Каллас в драме "Мария".
К слову, кинофестиваль для Анджелины Джоли стал первым публичным выходом после того, как ей удалось окончательно поставить точку в отношениях с экс-мужем Брэдом Питтом. Напомним, звезды официально развелись только после восьми лет вражды и уже поделили имущество.
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